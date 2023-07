Attualita 461

Oasi Cristo Re di Caltanissetta, dieci giorni esaltanti per soggetti con disabilità grazie alla coop Infomedia

La risposta della cooperativa alle istanze che erano giunte dai genitori: le attività con nove bambini

Redazione

Dal 17 al 28 luglio, l’Istituto Oasi Cristo Re di Caltanissetta, ha ospitato un campo estivo promosso dalla Cooperativa Infomedia in partnership con l’azienda sancataldese Olpneus. Il campus, coordinato da personale qualificato nonché Asacom e Oss della stessa Cooperativa,ha ospitato in tutto nove bambini e ragazzi con disabilità. Il personale ed il Referente della sede di Caltanissetta, il Dott. Giuseppe Lo Bello, hanno risposto alla richiesta dei genitori ,di avere in qualche modo l’opportunità di vedere impegnati i propri figli anche nel periodo estivo.

L’obiettivo non è stato solo quello di realizzare un ambiente ludico, ma soprattutto quello di offrire un servizio qualitativamente di spessore. La mattinata ( dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13), è stata scandita da un momento dedicato all’accoglienza, e successivamente, in base alle esigenze della giornata (preventivamente organizzata), da musicoterapia, laboratori creativi ed artistici, giochi di squadra volti a sviluppare cooperazione e socialità, momenti di contatto con la natura, giochi d’acqua ed il classico bagno in piscina. Momento di grande ristoro, debitamente sorvegliato, in queste giornate così afose.

L’esito finale è stato molto positivo, al punto che bambini, ragazzi e genitori hanno concluso quasi con dispiacere queste due settimane. Con l’esperienza appena terminata, Infomedia chiude un anno estremamente proficuo. Con il proposito di fare sempre di più, augura a tutti gli utenti ed alla cittadinanza buona estate.. dandovi appuntamento a settembre con la scuola. Con il servizio ASACOM e non solo.



© Riproduzione riservata

