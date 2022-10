Cronaca 1801

Nuovo terribile incidente mortale: a Piazza Armerina auto tagliata in due dal guardrail

Per l'automobilista non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione da parte del 118

Redazione

Grave incidente ieri sera sulla 117 bis, all'altezza dello svincolo per Piazza Armerina, dove un'auto è finita contro il guardrail finendo per essere tagliata in due. A perdere la vita il 65enne di Piazza Armerina Calogero Lo Presti, che nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118 non ce l'ha fatta.

L’incidente, come riporta Josè Trovato su Livesicilia.it, è avvenuto sulla statale 117 bis, al chilometro 45,100, nello svincolo da cui si accede al viale Conte Ruggero. Sul posto la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco e gli operatori del 118. L’auto proveniva dalla direzione di Gela. Giunta al bivio, non è ancora chiaro esattamente cosa sia accaduto. Sta di fatto che l’uomo ne ha perso il controllo ed è stato un attimo. Una tragedia, l’ennesima nella Città dei Mosaici, che negli ultimi mesi ha pianto numerose giovani vittime delle strade. E ieri sera, sempre in città, un’altra auto si è capovolta in pieno centro, in piazza Boris Giuliano. Il bilancio di questo secondo incidente, avvenuto attorno all’una di notte, è di tre feriti. (Foto di Piazza in Diretta)



