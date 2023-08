Nuovo temporale, a San Cataldo strade come fiumi in piena

Cronaca 1365

Nuovo temporale, a San Cataldo strade come fiumi in piena

Un cittadino ha filmato dal proprio balcone quanto sta accadendo alle spalle del cineteatro Marconi

Rita Cinardi

24 Agosto 2023 17:20 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/nuovo-temporale-a-san-cataldo-strade-come-fiumi-in-piena Copia Link Condividi Notizia

Anche oggi la pioggia non si è fatta attendere a Caltanissetta e nei comuni del centro Sicilia. Tuoni e lampi hanno annunciato ancora una volta il temporale che di lì a poco si sarebbe abbattuto sul capoluogo e nelle zone limitrofe. A San Cataldo però gli effetti sono pesanti. Un cittadino ha filmato dal proprio balcone quanto sta accadendo alle spalle del cineteatro Marconi. Scalinate che sembrano cascate e l'acqua a formare fiumi per le strade della città. Insomma è bastato un nuovo temporale estivo per mettere in ginocchio la viabilità cittadina.



Anche oggi la pioggia non si è fatta attendere a Caltanissetta e nei comuni del centro Sicilia. Tuoni e lampi hanno annunciato ancora una volta il temporale che di lì a poco si sarebbe abbattuto sul capoluogo e nelle zone limitrofe. A San Cataldo però gli effetti sono pesanti. Un cittadino ha filmato dal proprio balcone quanto sta accadendo alle spalle del cineteatro Marconi. Scalinate che sembrano cascate e l'acqua a formare fiumi per le strade della città. Insomma è bastato un nuovo temporale estivo per mettere in ginocchio la viabilità cittadina.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare