Cronaca 2677

Muore a soli 45 anni padre Samuele Salis: a San Cataldo comunità in lutto

In questi giorni aveva avuto qualche linea di febbre e malesseri, nella notte il decesso. Il ricordo di padre Schirru: "Persona preparata che aiutava i poveri"

Rita Cinardi

28 Febbraio 2021 09:20

Ancora un grave lutto ha colpito la comunità sancataldese. E' morto questa notte all'età di 45 anni padre Samuele Salis, parroco del convento della Mercede di San Cataldo. Secondo quanto si appredne ieri mattina il parroco, che era originario di Alghero, aveva celebrato messa ma in questi giorni aveva accusato dei malesseri e un po' di febbre. Quando ieri sera, poco dopo la mezzanotte, un'ambulanza del 118 è arrivata in corso Vittorio Emanuele, nel convento della Mercede, gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso avvenuto, con tutta probabilità, per un arresto cardiaco. “E’ morto nel giorno delle trasfigurazione di Gesù - dice padre Enrico Schirru - che è l’anticipo della Resurrezione. San Paolo dice che il nostro corpo mortale verrà trasfigurato a immagine del corpo di Cristo. Padre Samuele Salis era preparatissimo, faceva delle bellissime prediche, era preparato nella direzione spirituale, nell’ascolto delle persone, molto caritatevole. Dava tutto ai poveri e lui era molto austero. Si spendeva h24 per i suoi parrocchiani. Ieri sera sono stato chiamato perché non rispondeva più al telefono e quindi mi hanno chiesto di controllare se fosse successo qualcosa. Non dava più segni di vita e purtroppo quando sono arrivati i soccorritori era già deceduto". I funerali saranno celebrati domani alle 16 dal vescovo Mario Russotto. La salma sarà trasportata ad Alghero”.



Ancora un grave lutto ha colpito la comunità sancataldese. E' morto questa notte all'età di 45 anni padre Samuele Salis, parroco del convento della Mercede di San Cataldo. Secondo quanto si appredne ieri mattina il parroco, che era originario di Alghero, aveva celebrato messa ma in questi giorni aveva accusato dei malesseri e un po' di febbre. Quando ieri sera, poco dopo la mezzanotte, un'ambulanza del 118 è arrivata in corso Vittorio Emanuele, nel convento della Mercede, gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso avvenuto, con tutta probabilità, per un arresto cardiaco. “E’ morto nel giorno delle trasfigurazione di Gesù - dice padre Enrico Schirru - che è l’anticipo della Resurrezione. San Paolo dice che il nostro corpo mortale verrà trasfigurato a immagine del corpo di Cristo. Padre Samuele Salis era preparatissimo, faceva delle bellissime prediche, era preparato nella direzione spirituale, nell’ascolto delle persone, molto caritatevole. Dava tutto ai poveri e lui era molto austero. Si spendeva h24 per i suoi parrocchiani. Ieri sera sono stato chiamato perché non rispondeva più al telefono e quindi mi hanno chiesto di controllare se fosse successo qualcosa. Non dava più segni di vita e purtroppo quando sono arrivati i soccorritori era già deceduto". I funerali saranno celebrati domani alle 16 dal vescovo Mario Russotto. La salma sarà trasportata ad Alghero”.



News Successiva San Cataldo piange la scomparsa di Francesco: un ragazzo allegro ed educato con la passione per le moto

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare