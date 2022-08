Nuovo look per lo stadio "Vincenzo Presti" di Gela: ripulito dalle erbacce e conclusi diversi lavori

Nuovo look per lo stadio "Vincenzo Presti" di Gela: ripulito dalle erbacce e conclusi diversi lavori

Lo stadio si prepara ad ospitare le squadre di calcio che disputeranno i propri campionati

Redazione

A distanza di un anno e mezzo circa, lo stadio Vincenzo Presti è stato di nuovo al centro di una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria voluti dall’amministrazione comunale, sempre attenta alle esigenze e alle richieste delle società sportive. Nei giorni scorsi, il sindaco Lucio Greco e il vicesindaco Terenziano Di Stefano hanno effettuato dei sopralluoghi congiunti con la Polizia di Stato, propedeutici al rilascio delle autorizzazioni alle squadre di calcio che al Presti disputeranno i propri campionati.

“Purtroppo, abbiamo rilevato danni significativi e molte carenze, e in quello stato era impossibile concedere tali autorizzazioni. Pertanto, - spiegano il sindaco Greco e il suo vice - ci siamo immediatamente attivati e abbiamo provveduto a ripulire sia le aree interne che quelle esterne dalle erbacce. Successivamente, abbiamo dato mandato di procedere ai lavori di sistemazione, tra cui quelli agli estintori, ai maniglioni antipanico, ai lucchetti e a tutti gli altri sistemi di sicurezza. Sono stati eseguiti alcuni interventi edili, ed è stata sostituita una pompa per irrigare il campo. Abbiamo fatto fronte ad una spesa ingente (solo per la pompa sono stati necessari circa 1.500 euro) ma quello che ci è dispiaciuto è stato riscontrare che arredi e sistemi messi a posto neanche due anni fa erano stati danneggiati. Ancora una volta, abbiamo riordinato tutto e consegniamo di nuovo alla città una struttura pulita, sicura ed efficiente, pronta ad ospitare, domani pomeriggio alle ore 16, la prima partita ufficiale di Coppa Italia tra FC Gela e Nissa. Infine, un ringraziamento ai dirigenti del FC Gela e della Ssd Gela e alla Polizia di Stato per la preziosa collaborazione e un appello alle società che giocheranno e si alleneranno al Presti, ai tifosi e a tutti i fruitori dello stadio: abbiatene rispetto e prendetevene cura”.



