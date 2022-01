Cronaca 1253

Nuovo incidente a Piano Battaglia, a tutta velocità con una "paletta" cade e si rompe il bacino

Immediato l'intervento delle squadre del Soccorso Alpino in servizio sul piano

Redazione

17 Gennaio 2022 09:41 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/nuovo-incidente-a-piano-battaglia-a-tutta-velocita-con-una-paletta-cade-e-si-rompe-il-bacino Copia Link Condividi Notizia

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, stazione di Palermo, nella località montana di Piano Battaglia, anche ieri piena di gitanti nonostante la chiusura degli impianti di risalita, per un uomo infortunato mentre scendeva a velocità sostenuta con una “paletta” sul pendio sotto il parcheggio sciatori. G.O, 23 anni, palermitano, ha perso il controllo rimbalzando su una conca piena di neve ghiacciata per finire la sua corsa contro un masso riportando la sospetta frattura del bacino. Immediato l'intervento delle squadre del Soccorso Alpino in servizio sul piano in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l'assistenza e il soccorso nel comprensorio nei fine settimana durante il periodo di innevamento.

I tecnici hanno immobilizzato il giovane su una barella trasportandola a bordo del gatto delle nevi fino alla guardia medica che ne ha disposto il trasferimento in ambulanza all'ospedale di Petralia Sottana. Il 2 gennaio scorso vittima di un incidente molto simile era stata una donna romena di 32 anni, residente ad Acate (Ragusa), che mentre scivolava con la “paletta” si è girata con la testa a valle ed ha sbattuto ripetutamente sulla neve ghiacciata procurandosi sospetti traumi facciali e cervicali. Immediato l'intervento della squadra del SASS.



Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, stazione di Palermo, nella località montana di Piano Battaglia, anche ieri piena di gitanti nonostante la chiusura degli impianti di risalita, per un uomo infortunato mentre scendeva a velocità sostenuta con una "paletta" sul pendio sotto il parcheggio sciatori. G.O, 23 anni, palermitano, ha perso il controllo rimbalzando su una conca piena di neve ghiacciata per finire la sua corsa contro un masso riportando la sospetta frattura del bacino. Immediato l'intervento delle squadre del Soccorso Alpino in servizio sul piano in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l'assistenza e il soccorso nel comprensorio nei fine settimana durante il periodo di innevamento. I tecnici hanno immobilizzato il giovane su una barella trasportandola a bordo del gatto delle nevi fino alla guardia medica che ne ha disposto il trasferimento in ambulanza all'ospedale di Petralia Sottana. Il 2 gennaio scorso vittima di un incidente molto simile era stata una donna romena di 32 anni, residente ad Acate (Ragusa), che mentre scivolava con la "paletta" si è girata con la testa a valle ed ha sbattuto ripetutamente sulla neve ghiacciata procurandosi sospetti traumi facciali e cervicali. Immediato l'intervento della squadra del SASS.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare