Cronaca 149

Nuovo incendio d'auto a Gela: in fiamme la Bmw di un 58enne

Per i vigili del fuoco si tratta di un incendio doloso. Sull'ennesimo caso in città indaga la polizia

Redazione

Nuovo incendio d'auto nella notte a Gela in via Forlì dove malviventi hanno dato alle fiamme la Bmw Serie 5 di proprietà di un 58enne pregiudicato. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco che, a seguito di sopralluogo, hanno stabilito la natura dolosa. Sull'ennesimo caso in città indaga la polizia. Appena ieri era stata incendiata l'auto del consigliere comunale Gabriele Pellegrino. Intanto oggi pomeriggio si terrà in Prefettura un nuovo Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con i vertici delle forze dell'ordine.



