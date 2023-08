Cronaca 2173

Guasto lungo la condotta: il 25 agosto nuova interruzione idrica a Caltanissetta e San Cataldo

"Siamo in contatto - scrive Caltaqua - con i tecnici di Siciliacque per monitorare la situazione"

Redazione

A causa dell'ennesima rottura verificatasi lungo la condotta di pertinenza di Siciliacque, domani 25 agosto non sarà possibile effettuare la distribuzione nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo. Oggi la distribuzione in programma nei due comuni è avvenuta regolarmente. Domani 25/08 il fermo riguarderà le zone Sanatorio e zone in h24 per il comune di Caltanissetta e le zone Tigli, Don Bosco, Pizzo Carano alto per il comune di San Cataldo. "Siamo in contatto - scrive Caltaqua - con i tecnici di Siciliacque per monitorare la situazione e comunicheremo tempestivamente all'utenza ogni utile aggiornamento sulla ripresa".



