Nuovo errore nella somministrazione del vaccino in Toscana, 4 dosi invece di 1

Nuovo errore nella somministrazione del vaccino in Toscana, 4 dosi invece di 1

Dopo il caso della studentessa di 23 anni, l'errore è stato ripetuto nuovamente nei confronti di una sessantenne

Redazione

18 Maggio 2021 13:12

Un caso di sovradosaggio di vaccino Pfizer, con quattro dosi somministrate invece di una, si è verificato ieri all’hub vaccinale di Livorno al Modigliani Forum. A ricevere il sovradosaggio, come spiegano dalla Asl, una donna sessantenne: sarebbe in buone condizioni di salute si spiega dalla Azienda sanitaria che ha convocato una conferenza stampa su quanto avvenuto. Un caso analogo si è verificato sempre in Toscana, a Massa, il 9 maggio: allora era stata una 23enne a ricevere 4 dosi di Pfizer. ANSA



