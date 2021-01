Attualita 771

Nuovo Dpcm, verso lo stop allo spostamento fra regioni e all'asporto dai bar dopo le 18

Confermato il coprifuoco alle 22 e si inizia ad inserire la zona bianca. E' quanto si apprende al termine della riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione

Redazione

10 Gennaio 2021 19:58

Sulle soglie dei parametri che decreteranno i colori delle zone e sulla durata del nuovo Dpcm che sarà in vigore dal prossimo 16 gennaio si deciderà dopo il vertice con le regioni e le comunicazioni al Parlamento del ministro della Salute, Roberto Speranza, il prossimo 13 gennaio. E' quanto si apprende al termine della riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione in vista del prossimo Dpcm.Confermato il coprifuoco alle 22 e si inizia ad inserire la zona bianca. E' quanto si apprende al termine della riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione in vista di due nuovi provvedimenti, che saranno probabilmente un Dl e un Dpcm.

Nuova stretta dal Nuovo Dpcm. Fra le proposte emerse nel corso della riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione della maggioranza e il ministro Francesco Boccia sul nuovo dpcm con le misure anti contagio da Covid, c'è il divieto di spostamento anche tra le regioni gialle; la proroga dello stato di emergenza; l'introduzione della fascia bianca per i territori a basso indice di contagio; l'ingresso automatico in fascia rossa; il divieto di asporto dai bar dopo le 18 a partire dal 16 gennaio.

Sul tavolo anche la chiusure di palestre e piscine, almeno fino alla fine di gennaio, impianti di sci fermi soprattutto nelle regioni nelle quali si è deciso di non riaprire le scuole e musei aperti, almeno nelle zone gialle.





