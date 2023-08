Cronaca 231

Nuovo atto vandalico a Gela: danneggiate tutte le lampade della pista ciclabile

Negli ultimi tre mesi sono almeno sei gli interventi di manutenzione che la Ghelas ha effettuato

Redazione

Una nuova azione vandalica ai danni degli impianti di illuminazione della pista ciclabile di Macchitella. Un raid che ha lasciato al buio quasi tutta la zona, rendendola meno sicura nelle ore notturne per runner e ciclisti. La segnalazione al Sindaco è stata avanzata dai responsabili della Ghelas, che erano già intervenuti in passato più volte per sostituire alcune lampade e sfere rotte intenzionalmente.

Per l’ennesima volta ci si ritrova con la pista ciclabile ancora al buio. Sono 15 i pali danneggiati. Negli ultimi tre mesi sono almeno sei gli interventi di manutenzione che la Ghelas ha effettuato. Gli operatori della Ghelas hanno programmato un nuovo intervento ma il Sindaco Lucio Greco ha voluto esprimere tutta la sua amarezza. “Prima i giardini pubblici, il parcheggio Arena, i giochi per bambini e adesso anche i pali dell’illuminazione della pista ciclabile. Sono episodi che condanno fortemente. Lavoreremo affinché i responsabili vengano individuati perché danneggiare la cosa pubblica è diventato quasi un hobby”



