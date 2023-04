Cronaca 199

Nuovo attentato, un'auto travolge i passanti a Gerusalemme: cinque feriti

Il conducente dell'automobile, ha riferito la radio militare, è stato neutralizzato

Redazione

Un'automobile ha travolto oggi dei passanti nelle vicinanze del mercato ortofrutticolo Mahane Yehuda a Gerusalemme in quello che, in una prima dichiarazione, il premier Benyamin Netanyahu ha definito "'un attentato". Secondo i servizi di soccorso sul posto ci sono cinque feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Il conducente dell'automobile, ha riferito la radio militare, è stato neutralizzato. "Si è trattato di un ulteriore tentativo di uccidere cittadini di Israele. Questo attentato - ha aggiunto Netanyahu - ci ricorda che lo Stato di Israele e la terra d'Israele sono riscattati mediante sofferenze". (ANSA)



