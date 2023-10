Cronaca 238

Nuovo appello per gli operatori antincendio boschivo: si proroghi il servizio fino al 31 ottobre

L'istanza dello Snalv inoltrata al presidente della Regione Siciliana per la proroga

Redazione

06 Ottobre 2023 09:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/nuovo-appello-per-gli-operatori-antincendio-boschivo-si-proroghi-il-servizio-fino-al-31-ottobre Copia Link Condividi Notizia

Lo Snalv chiede alla Regione la proroga contrattuale degli addetti al servizio antincendio boschivo i cui contratti sono iniziati il 15 giugno e finiranno il prossimo 15 ottobre. Il sindacato chiede che per il prossimo anno l'attività inizi ad aprile, quando l'emergenza incendi è alle porte, ma per quest'anno chiede che le maestranze lavorino fino al prossimo 31 ottobre. "Quest’anno, sventuratamente, - sostiene Manuel Bonaffini - si ha avuto modo di assistere ad una pericolosa replica della devastazione del territorio isolano, del suo patrimonio boschivo e non solo, con pericolo anche per la popolazione residente" e c'è il concreto rischio che il patrimonio boschivo regionale resterà sguarnito dall’importante presidio costituito dai lavoratore AIB, impegnati per 101 giornate lavorative".

Da qui la richiesta di una proroga contrattuale fino al 31 ottobre per evitare che "il territorio isolano venga ulteriormente depredato e devastato da incendi, spesse volte di natura dolosa, e consentire l’efficace dispiegamento del servizio".



Lo Snalv chiede alla Regione la proroga contrattuale degli addetti al servizio antincendio boschivo i cui contratti sono iniziati il 15 giugno e finiranno il prossimo 15 ottobre. Il sindacato chiede che per il prossimo anno l'attività inizi ad aprile, quando l'emergenza incendi è alle porte, ma per quest'anno chiede che le maestranze lavorino fino al prossimo 31 ottobre. "Quest'anno, sventuratamente, - sostiene Manuel Bonaffini - si ha avuto modo di assistere ad una pericolosa replica della devastazione del territorio isolano, del suo patrimonio boschivo e non solo, con pericolo anche per la popolazione residente" e c'è il concreto rischio che il patrimonio boschivo regionale resterà sguarnito dall'importante presidio costituito dai lavoratore AIB, impegnati per 101 giornate lavorative". Da qui la richiesta di una proroga contrattuale fino al 31 ottobre per evitare che "il territorio isolano venga ulteriormente depredato e devastato da incendi, spesse volte di natura dolosa, e consentire l'efficace dispiegamento del servizio".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare