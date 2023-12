Cronaca 935

Nuovi incarichi alla questura di Caltanissetta: Lorena Latino a capo della Digos, Marcantonio Di Dio alle Volanti

Ai due funzionari il Questore ha augurato un buon lavoro al servizio della collettività nissena

Redazione

La scorsa settimana il Questore Pinuccia Albertina Agnello ha assegnato nuovi incarichi a due funzionari della Polizia di Stato della Questura, d’intesa con i corrispondenti Servizi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il Commissario Capo d.ssa Lorena Latino è il nuovo dirigente della Digos, in sostituzione del Commissario Arcangelo Graci, che dal 1° gennaio sarà collocato in quiescenza; il Commissario dr Marcantonio Di Dio è, invece, il nuovo dirigente dell’U.P.G.S.P. – Sezione Volanti, in sostituzione della d.ssa Latino. Ai due funzionari il Questore ha augurato un buon lavoro al servizio della collettività nissena, confidando nella riconosciuta e qualificata professionalità di entrambi.



