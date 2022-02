Nuovi fondi per opere viarie e ferroviarie in Sicilia, Musumeci: "Frutto del lavoro tra Regione e governo centrale"

Attualita 114

Nuovi fondi per opere viarie e ferroviarie in Sicilia, Musumeci: "Frutto del lavoro tra Regione e governo centrale"

Tra le opere finanziate vi sono la linea ferroviaria Catania-Palermo e l'autostrada Siracusa-Gela

Redazione

16 Febbraio 2022 17:06 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/nuovi-fondi-per-opere-viarie-e-ferroviarie-in-sicilia-musumeci-frutto-del-lavoro-tra-regione-e-governo-centrale Copia Link Condividi Notizia

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci esprime apprezzamento per il via libera, da parte del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, al finanziamento di due importanti infrastrutture viarie nell’Isola: la linea ferroviaria Catania-Palermo (2° macrofase) e l'autostrada Siracusa-Gela 2°tronco.

«È il frutto - sottolinea Musumeci - di un lungo lavoro sinergico tra Regione e governo centrale e di ben tre incontri avuti con il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, che ringrazio per la sua attenzione. Si tratta di opere strategiche per il futuro della Sicilia che grazie al governo regionale sono state ripescate dall’oblio nel quale erano finite».



Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci esprime apprezzamento per il via libera, da parte del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, al finanziamento di due importanti infrastrutture viarie nell'Isola: la linea ferroviaria Catania-Palermo (2° macrofase) e l'autostrada Siracusa-Gela 2°tronco. «È il frutto - sottolinea Musumeci - di un lungo lavoro sinergico tra Regione e governo centrale e di ben tre incontri avuti con il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, che ringrazio per la sua attenzione. Si tratta di opere strategiche per il futuro della Sicilia che grazie al governo regionale sono state ripescate dall'oblio nel quale erano finite».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare