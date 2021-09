Nuovi farmaci per Alzheimer e Sclerosi Multipla: le anticipazioni del dottore Vecchio sul congresso "Highlights in Neurology"

Nuovi farmaci per Alzheimer e Sclerosi Multipla: le anticipazioni del dottore Vecchio sul congresso "Highlights in Neurology"

Saranno presenti dei relatori provenienti dall’Università di Ginevra e dall’Università di Milano che hanno contribuito alla scoperta e all’utilizzo dell’Aducanumab

23 Settembre 2021 15:37

Sclerosi multipla, ictus cerebrale e demenza. Saranno questi i temi centrali della IV edizione del congresso "Highlghts in Neurology" che si svolgerà a Caltanissetta nei giorni 1 e 2 ottobre. A presiedere il congresso sarà il dottore Michele Vecchio, presidente regionale della Società Italiana di Neurologia, direttore del reparto di Neurologia dell’ospedale Sant’Elia e direttore del Dipartimento di Medicina Ospedaliera Asp di Caltanissetta. Saranno presenti dei relatori provenienti dall’Università di Ginevra e dall’Università di Milano che hanno contribuito alla scoperta e all’utilizzo dell’Aducanumab, che è il nuovo farmaco per la cura dell’Alzheimer, un anticorpo monoclonale registrato negli Stati Uniti, e con molta probabilità utilizzato in Europa e in Italia alla fine nel 2022. Al congresso è prevista la partecipazione di oltre 120 persone provenienti in buona parte dalla Sicilia. Ad anticipare i temi del convegno, nell'intervista di Rita Cinardi il dottore Michele Vecchio.



