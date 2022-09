Attualita 397

Nuove nomine alla Croce Rossa di Caltanissetta: ecco chi sono

Si tratta di Andrea Micciché, Andrea Leone, Luigi Savarino, Valentina Mistretta e Antonio Loria

Redazione

Nuove nomine da parte del consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta presieduto da Nicolò Piave e formato dai consiglieri Laura Russo, vicepresidente, Antonio Gumina, Alessandra Romano rappresentante dei giovani e Marco La Cagnina. Il consiglio direttivo ha provveduto a nominare, a seguito delle nuove normative emanate dal comitato nazionale della Croce Rossa Italiana, il nuovo delegato dell'area Operazioni emergenza e soccorsi in possesso del titolo di coordinatore emergenza individuato nella persona di Andrea Miccichè.

Andrea da 20 anni volontario della Croce Rossa Italiana ha grandi competenze e capacità, formatore nazionale area sociale, istruttore di varie materie e discipline in Croce Rossa, redattore dei piani di protezione civile e di emergenza della Croce Rossa Italiana ha partecipato a parecchie iniziative in ambito emergenziale dimostrando competenza e capacità ed essendo in possesso dei titoli richiesti per rivestire il ruolo, il consiglio direttivo all'unanimità lo ha nominato nuovo delegato area emergenza e soccorsi della Croce rossa di Caltanissetta. Ma le nomine non sono terminate qui, rinnovato anche il nuovo referente per i soccorsi con mezzi e tecniche speciali individuato nel volontario Luigi Domenico Walter Savarino anch'esso in possesso dei titoli necessari e grande esperienza nell'ambito del soccorso e delle attività di recupero in zona impervia.

Nominato anche il nuovo referente per le telecomunicazioni della Croce Rossa Italiana persona di Andrea Leone ed il nuovo referente per lei e attività chimiche biologiche radiologiche e nucleari individuato nel volontario cri Antonio Giuseppe Loria. Quindi gran parte l'area operazioni emergenza e soccorsi è stata rinnovata. Grande novità anche nell'area di inclusione sociale ove arriva, a seguito di una lunga istruttoria, anche la nuova referente dell'unità di strada individuata nella volontaria Valentina Mistretta.

Il consiglio direttivo ha dato mandato di revisionare totalmente il servizio di renderlo idoneo alle nuove necessità dei vulnerabili. Nicolò Piave “Sono molto felice delle nomine che il consiglio direttivo ha voluto emanare vista la grande professionalità dei volontari interessati che sicuramente daranno un grande apporto alla Croce Rossa Italiana tutta e soprattutto un grande supporto alle istituzioni locali e provinciali in caso di intervento. Per noi la formazione è fondamentale, in assenza di quella non possiamo garantire gli standard qualitativi che il cittadino, giustamente, si aspetta da una gloriosa istituzione quale è la Croce Rossa Italiana, che mi onoro di rappresentare nel territorio nisseno”



