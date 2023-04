Nuova scossa di terremoto nella notte in Sicila, allerta della protezione civile anche per la provincia di Caltanissetta

Nuova scossa di terremoto nella notte in Sicila, allerta della protezione civile anche per la provincia di Caltanissetta

Un evento avvertito nelle città della costa ionica legato a una scossa di magnitudo 5.5 registrato a Malta alle 00.19

Dopo il terremoto di magnitudo 4.4 delle 14.06 di ieri, con ipocentro nel mare Ionio a circa 5 chilometri da Aci Castello, la terra è tornata a tremare la notte scorsa in Sicilia orientale. Un evento avvertito nelle città della costa ionica legato a una scossa di magnitudo 5.5 registrato a Malta alle 00.19. Gli esperti della sala sismica dell’Ingv di Roma hanno localizzato l’ipocentro in mare, a diversi chilometri a sud-est dell’Isola dei Cavalieri a una profondità di 10 chilometri.

Questa la nota inviata nella notte dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana. "Terremoto di magnitudo 5.5, 19 minuti dopo la mezzanotte di oggi, epicentro a sud di Malta, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione anche in alcuni comuni siciliani delle province di Ragusa, Siracusa e Catania. Attivata la sala operativa regionale. Su disposizione del Dirigente Generale Cocina, tramite sala operativa e dirigenti di pc delle province di Catania, Ragusa, Siracusa e Caltanissetta, i sindaci dei comuni interessati sono stati invitati a preallertare le strutture di protezione civile e verificare eventuali danni, verificare procedure di emergenza e di avviso ai cittadini nelle aree costiere esposte, anche se appare Improbabile un evento maremoto. Preallertate anche le organizzazioni di volontariato".





