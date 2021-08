Attualita 572

Nuova ondata di caldo in Sicilia: domani 40 gradi. Allerta rossa anche giovedì

Massima allerta della Protezione Civile in tutta l'isola in cui sono attesi ancora altri giorni con alte temperature

Redazione

03 Agosto 2021 17:04

Ancora grande caldo in Sicilia: sono previste per i prossimi giorni nuove ondate di calore. La Protezione Civile, infatti, ha emesso oggi l'avviso n.163 per rischio incendi e ondate di calore, che prevede, per la giornata di domani, mercoledì 4 agosto, temperature percepite fino a 40°C livello 3 (rosso). Il livello massimo permane anche per la giornata di giovedì 5 agosto, con la previsione di temperature massime percepite di 37° C (livello 3, rosso). Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, permane la previsione di pericolosità massima (“alta”) ed il livello di "attenzione" (colore rosso).



Ancora grande caldo in Sicilia: sono previste per i prossimi giorni nuove ondate di calore. La Protezione Civile, infatti, ha emesso oggi l'avviso n.163 per rischio incendi e ondate di calore, che prevede, per la giornata di domani, mercoledì 4 agosto, temperature percepite fino a 40°C livello 3 (rosso). Il livello massimo permane anche per la giornata di giovedì 5 agosto, con la previsione di temperature massime percepite di 37° C (livello 3, rosso). Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, permane la previsione di pericolosità massima ("alta") ed il livello di "attenzione" (colore rosso).

Ti potrebbero interessare