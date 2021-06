Nuova eruzione dell'Etna, l'aeroporto di Catania torna operativo dopo una notte di stop

Redazione

20 Giugno 2021 12:14

L'aeroporto di Catania è tornato operativo alle 8, dopo la chiusura obbligata a causa di una nuova eruzione dell'Etna avvenuta nella tarda serata di ieri. A darne notizia è la Sac, società che gestisce lo scalo, sottolineando che oggi "potrebbero comunque verificarsi ritardi" nei voli. "I passeggeri sono pregati di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree - avvisa Sac -. Informazioni sull’operatività generale dell’aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo, www.aeroporto.catania. it. Dopo l'eruzione di ieri sera, con una spettacolare fontana di lava e alta nube dal Cratere di Sud-Est, lo scalo è stato chiuso per via dell'eccessiva cenere lavica caduta sulla pista. Completata l’attività di pulizia e bonifica, l'aeroporto è poi tornato funzionante dalle 8 di stamane.(Gds.it)



