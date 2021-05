Cronaca 224

Nuova eruzione dell'Etna: esplosioni e nube di cenere

Dal punto di vista sismico continua l’incremento dell’ampiezza del tremore vulcanico su valori molto alti

Redazione

19 Maggio 2021 10:20

Etna in attività dalla scorsa notte con esplosioni e una nube di cenere ben visibile da Catania e dai paesi dell’Hinterland. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha registrato una piccola colata di lava che si attesta lungo il fianco del Cratere di Sud-Est, in direzione Sud-Ovest. Continua l’attività di fontana. Il modello previsionale indica la dispersione della nube eruttiva in direzione Est. Dal punto di vista sismico continua l’incremento dell’ampiezza del tremore vulcanico su valori molto alti con la sorgente del tremore che si pone in prossimità del cratere di Sud-Est ad una profondità di circa 2,5 chilometri sul livello del mare.



