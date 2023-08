Cronaca 816

Nubifragio, esonda torrente: 5 dispersi e oltre 120 sfollati. Una frana dalla montagna crea uno tsunami di fango e invade il paese

Acqua e fango hanno invaso le strade del centro cittadino di Bordonecchia dove sono ora al lavoro le ruspe e i mezzi dei vigili del fuoco

Redazione

Una colata di fango e detriti ha interessato l'abitato di Bardonecchia (Torino), in Alta Valle di Susa, dopo un nubifragio che si è abbattuto sulla montagna nelle prime ore della serata. Per effetto della pioggia i corsi d'acqua si sono ingrossati e il Rio Merdovine è esondato. Sui social si sono diffuse immagini e video che mostrano un'ondata di fango che si innalza a diversi metri di altezza. Al momento risultano 5 persone disperse e almeno 120 sfollati

Acqua e fango hanno invaso le strade del centro cittadino dove sono ora al lavoro le ruspe e i mezzi dei vigili del fuoco. Non ci sarebbero al momento feriti. I vigili del fuoco stanno sgomberando anche l'area vicina alla stazione per una fuga di gas. Nella cittadina piemontese era in corso la festa di San Ippolito.

Frana dall'alta montagna, paura in Val di Susa Sarebbe stata una frana staccatasi in quota durante un fortissimo temporale a causare l'improvvisa piena di un torrente che attraversa l'abitato di Bardonecchia creando panico tra numerosi residenti e turisti nell'affollata località della Valle di Susa al confine con la Francia. La massa di fango, rocce e detriti ha fatto crescere di colpo la portata del corso d'acqua mentre in città non pioveva neppure. Il Comune di Bardonecchia ha aperto il Coc (Centro operativo comunale) e ha deciso l'utilizzo del Palazzetto dello sport per ospitare persone che eventualmente debbano abbandonare le loro case al piano terra lungo il corso del torrente.

La furia della piena potrebbe avere danneggiato qualche ponte, ma questo aspetto potrà essere appurato solo dopo l'intervento dei tecnici. L'ondata di fango avrebbe toccato anche un albergo e la sede della Polizia di Stato. Nei filmati che circolano sui social si vede l'ondata di fango travolgere una paratia e abbattersi con violenza su una strada nel fuggi fuggi dei passanti. Diverse sono state le auto danneggiate. La colata è un fenomeno conosciuto come "debris flow" e consiste nel movimento verso valle, lungo il greto di un torrente di materiale detritico accompagnato da una massa d'acqua.



