Nubifragio a Trapani, la città sott'acqua: il sindaco chiede ai cittadini di restare a casa

antissime le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare automobilisti intrappolati o negozi allagati

Redazione

Trapani sott'acqua, vietato uscire. Dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla città, il sindaco ha deciso di emanare un'ordinanza urgente di chiusura non solo delle scuole, ma anche delle ville, del cimitero e degli uffici pubblici. La situazione, come si vede dalle immagini, è di piena emergenza. Le strade sono diventate fiumi, l'acqua ha invaso box e cantine, è caduto il muretto di cinta delle case popolari proprio davanti la scuola Gemellini Asta di Erice. Auto in panne in varie zone della città. Momenti di paura in via Ammiraglio Staiti dove alcune persone sono rimaste bloccate all'interno della propria vettura senza riuscire più a uscire dal mezzo. Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare automobilisti intrappolati o negozi allagati. Disagi in tutta la provincia. Anche a Marsala, in particolare, molte strade sono allagate.



