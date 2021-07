Cronaca 256

Nubifragio a Torino, volo da Palermo dirottato prima a Milano e poi a Verona

Una volta sul cielo di Caselle, il pilota ha informato i passeggeri che le condizioni meteo rendevano impossibile l'atterraggio

Redazione

08 Luglio 2021 21:07

A causa di un nubifragio che si è abbattuto nel Torinese un aereo diretto allo scalo di Caselle è stato fatto atterrare a Verona. E' successo oggi su un volo proveniente da Palermo. L'arrivo era previsto alle 15:55. Una volta sul cielo di Caselle, il pilota ha informato i passeggeri che le condizioni meteo rendevano impossibile l'atterraggio e che era necessario dirigersi verso Milano-Linate. Anche questa soluzione si è rivelata impraticabile. Intorno alle 16:11 il volo è atterrato a Verona, da dove i passeggeri sono stati imbarcati su un bus diretto a Caselle. Il maltempo ha interessato anche altre zone del Nord Italia causando disagi al traffico aereo. I forti temporali che si sono abbattuti sulla Lombardia oggi pomeriggio hanno costretto a dirottare sull'aeroporto di Orio al Serio tre voli diretti a Malpensa e provenienti da Lipsia, Olbia e Tel Aviv. Lo rende noto Sacbo, la società che gestisce lo scalo lombardo.

Successivamente la violenta perturbazione che ha interessato Bergamo e dintorni ha fatto dirottare tre voli diretti a Bergamo e in arrivo da Manchester, Vilnius e Cagliari, a Verona, e un volo in arrivo da Napoli, atterrato a Bologna. Per tutti i quattro voli è stato previsto il riposizionamento con passeggeri sull'aeroporto di Bergamo con altri mezzi. Le squadre di pronto intervento di Sacbo hanno provveduto a ripristinare l'uso della porta di uscita 1 dell'aeroporto, dove si erano verificate infiltrazioni. I passeggeri provenienti da Tel Aviv sono rimasti in attesa del bus per il trasferimento a Malpensa, giunto in ritardo causa rallentamenti nella viabilità lungo le arterie stradali.(Gds.it)



