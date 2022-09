Cronaca 585

Nubifragio a Gela: strade sommerse d'acqua, allagate anche le vie di accesso ai seggi elettorali

Box e case ai piani inferiori allagate e decine le telefonate giunte ai vigili del fuoco

Redazione

25 Settembre 2022 21:54 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/nubifragio-a-gela-strade-sommerse-dacqua-allagate-anche-le-vie-di-accesso-ai-seggi-elettorali Copia Link Condividi Notizia

Nubifragio a Gela e città sommersa dall'acqua. È bastata un'ora per rendere molte strade impraticabili. Tutto ciò nonostante la programmazione dell’amministrazione comunale che aveva invitato la popolazione a liberare i tombini per far defluire le acque piovane. Via Venezia, così come altre strade di Gela, risulta allagata. Il livello dell’acqua è salito anche nei pressi di istituti scolastici, come in via Salonicco, mettendo in difficoltà l'afflusso di persone ai seggi. Box e case ai piani inferiori allagate e decine le telefonate giunte ai vigili del fuoco. pioggia anche in altri comuni del Nisseno ma nessun particolare disagio per gli abitanti. Una situazione quella accaduta a Gela che rischia di ripetersi tra qualche giorno quando, secondo i meteorologi, nella zona, così come in tutta la Sicilia ci saranno abbondanti precipitazioni. (Gds.it)



Nubifragio a Gela e città sommersa dall'acqua. È bastata un'ora per rendere molte strade impraticabili. Tutto ciò nonostante la programmazione dell'amministrazione comunale che aveva invitato la popolazione a liberare i tombini per far defluire le acque piovane. Via Venezia, così come altre strade di Gela, risulta allagata. Il livello dell'acqua è salito anche nei pressi di istituti scolastici, come in via Salonicco, mettendo in difficoltà l'afflusso di persone ai seggi. Box e case ai piani inferiori allagate e decine le telefonate giunte ai vigili del fuoco. pioggia anche in altri comuni del Nisseno ma nessun particolare disagio per gli abitanti. Una situazione quella accaduta a Gela che rischia di ripetersi tra qualche giorno quando, secondo i meteorologi, nella zona, così come in tutta la Sicilia ci saranno abbondanti precipitazioni. (Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare