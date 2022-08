Cronaca 2185

Nubi dense e scure su Caltanissetta anticipano il terzo giorno di maltempo in città

A Caltanissetta appena due giorni fa una vera e propria bomba d'acqua aveva creato diversi danni con alberi sradicati dal vento, abitazioni allagate, pensiline divelte

Rita Cinardi

Nuvole dense e scure e un vento che spazza via tutto anticipa il terzo giorno di maltempo a Caltanissetta. La foto, scattata in via Catania, in pochi minuti ha fatto il giro del web. Nubi minacciose sovrastano i tetti e i tuoni rimbombano lasciando immaginare che di lì a poco potrebbe scatenarsi un vero e proprio temporale. La temperatura dei mari italiani che ha raggiunto in questi giorni punte di 29-30°C, secondo quanto riferito dagli esperti, sono una minaccia per lo sviluppo di uragani. A Caltanissetta appena due giorni fa una vera e propria bomba d'acqua aveva creato diversi danni con alberi sradicati dal vento, abitazioni allagate, pensiline divelte. Secondo il meteo i temporali sul capoluogo sono previsti fino a venerdì, con un abbassamento delle temperature. A partire da sabato dovrebbe tornare il sereno.



