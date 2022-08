Novità per gli utenti di Whatsapp, l'app per Windows funziona senza smartphone connesso

L'obiettivo dell'aggiornamento, annunciato sul sito ufficiale della chat, è migliorare la velocità e la stabilità

Novità per gli utenti di Whatsapp. Anche in Italia è disponibile l'applicazione per Windows che permette di poter utilizzare la conversazione in chat sul personal computer senza avere connesso alla rete lo smartphone principale. L'obiettivo dell'aggiornamento, annunciato sul sito ufficiale della chat, è migliorare la velocità e la stabilità e rendere il software indipendente dall'uso dello smartphone e potere, di conseguenza, ottimizzare l'esperienza di utlizzo sul computer. Il download gratuito, dopo una fase di test, è adesso disponibile al pubblico di tutto il mondo e tra le lingue supportate c'è anche l'italiano. Gli utenti che volessero scaricare e usare l'ultima versione dell'applicazione per Windows si dovranno collegare al Microsoft Store. E' ancora in fase di rifinitura la versione per Mac ma nel giro di qualche settimane dovrebbe arrivare l'ok da parte dell'azienda. Nei primi giorni di agosto, al vastissimo numero di utenti di WhatsApp. è stata data una nuova funzionalità molto attesa. Si potrà uscire dai gruppi senza avvisare i partecipanti. Gli utenti della chat potranno anche decidere chi può vedere quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta.(Gds.it)

