Facebook, novità in vista: sarà possibile creare 5 profili per utente

Il social consente di avere un massimo di 5 profili a persona, anche con nomi inventati

Sarà possibile creare cinque profili per ogni utente di Facebook. Meta ha avviato in fase sperimentale un test con cui permette ad alcuni utenti della piattaforma social di collegare altri 4 profili a quello base. Alla base della nuova introduzione la volontà di rispondere alla lenta crescita degli utenti e alla concorrenza dei rivali come TikTok, Twitter e persino la stessa Instagram di proprietà Meta.

Come parte del test - spiega il sito specializzato TechCrunch - , il social consente di avere un massimo di 5 profili a persona, anche con nomi inventati, per interagire sulla piattaforma in maniera diversa, con contenuti personalizzati a seconda delle identità e preferenze peculiari. L'idea è lasciare che gli utenti abbiano un account Facebook esclusivamente per i loro colleghi e un altro per gli amici oppure un profilo del tutto nuovo per seguire influencer e artisti in generale.

Gli utenti potranno creare nuovi profili senza usare identificativi reali, passando da un profilo all'altro semplicemente cliccando sulla propria foto in alto a destra sul sito e app per smartphone e tablet. Tutti i profili dell'account, sottolinea l'azienda, saranno soggetti alle politiche di Facebook, che vietano di usare nomi e immagini di terzi e personaggi pubblici.La stessa società, secondo le dichiarazioni rese dal portavoce, starebbe testando un modo per consentire di avere più di un profilo legato a un singolo account Facebook per aiutare gli iscritti a personalizzare la propria esperienza in base a interessi e relazioni. E' stato precisato che ogni violazione che verrà effettuata da uno dei profili avrà conseguenze anche sugli altri, con limiti temporali ed eventuali ban permanenti.(Gds.it)



