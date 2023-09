Cronaca 233

Notte di sesso bollente per Zaniolo: indagato il ragazzo che diffuse gli audio su Whatsapp

Un giovane di venti anni è indagato dalla Procura di Roma con l'accusa di ‘revenge porn’

Redazione

30 Settembre 2023 15:49 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/notte-di-sesso-bollente-per-zaniolo-indagato-il-ragazzo-che-diffuse-gli-audio-su-whatsapp Copia Link Condividi Notizia

Nicolò Zaniolo, il 24enne attualmente attaccante dell'Aston Villa, al centro di una bufera mediatica, ma non per meriti calcistici. Gli audio che raccontano una notte di sesso bollente a Roma tra l'ex centrocampista della Roma e una ragazza, finiscono in procura. Un giovane di venti anni è indagato dalla Procura di Roma con l'accusa di ‘revenge porn’, il reato che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Avrebbe inoltrato ad alcune persone degli audio in cui la ragazza coinvolta nella notte di intimità raccontava i dettagli a luci rosse dell'appuntamento con l'allora giocatore della Roma. I fatti risalgono allo scorso febbraio. La notizia è anticipata oggi dal Corriere della Sera. Gli audio, quattro in tutto, sarebbero stati inoltrati in un primo momento dalla stessa ragazza in una chat di amici, la mattina dopo il presunto incontro col giocatore. Nella chat c'è anche il giovane ora indagato che, secondo l'accusa, avrebbe poi a sua volta inoltrato le registrazioni ad altre persone.

Gli audio sono diventati virali al punto che circolano sul web. Ora la vicenda da goliardica e 'virale' però è finita in Procura con un fascicolo per revenge porn: procedimento che sarebbe scaturito da una denuncia della ragazza che sostiene di non avere mai autorizzato la circolazione degli audio (Rai).



Nicolò Zaniolo, il 24enne attualmente attaccante dell'Aston Villa, al centro di una bufera mediatica, ma non per meriti calcistici. Gli audio che raccontano una notte di sesso bollente a Roma tra l'ex centrocampista della Roma e una ragazza, finiscono in procura. Un giovane di venti anni è indagato dalla Procura di Roma con l'accusa di ?revenge porn', il reato che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Avrebbe inoltrato ad alcune persone degli audio in cui la ragazza coinvolta nella notte di intimità raccontava i dettagli a luci rosse dell'appuntamento con l'allora giocatore della Roma. I fatti risalgono allo scorso febbraio. La notizia è anticipata oggi dal Corriere della Sera. Gli audio, quattro in tutto, sarebbero stati inoltrati in un primo momento dalla stessa ragazza in una chat di amici, la mattina dopo il presunto incontro col giocatore. Nella chat c'è anche il giovane ora indagato che, secondo l'accusa, avrebbe poi a sua volta inoltrato le registrazioni ad altre persone. Gli audio sono diventati virali al punto che circolano sul web. Ora la vicenda da goliardica e 'virale' però è finita in Procura con un fascicolo per revenge porn: procedimento che sarebbe scaturito da una denuncia della ragazza che sostiene di non avere mai autorizzato la circolazione degli audio (Rai).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare