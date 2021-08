Eventi 186

Notte di San Lorenzo, all'Osservatorio Astronomico di Montedoro serata con degustazioni

Redazione

10 Agosto 2021 11:36

L'associazione "PAESAGGI DI MEZZO APS", in collaborazione con Slow Food, Legambiente, l'associazione B&B Castelli Nisseni e Stargeo, ha organizzato giorno 11 agosto 2021 un evento, presso l'Osservatorio Astronomico di Montedoro (CL), nel rispetto delle norme anticovid, denominato "La Notte di San Lorenzo tra Stelle Cadenti e Nuovi Desideri". L'appuntamento è alle ore 18 in piazza Europa a Montedoro. Dopo la registrazione dei partecipanti inizierà una passeggiata conoscitiva del Paese (antico feudo di Don Diego Tagliavia Cortez Aragona) e del museo diffuso della civiltà contadina, poi si salirà su Monte Ottavio dove si visiterà il Museo della Zolfara, il Planetario (dedicato all'Astrofisica Margherita Hack) e l’Osservatorio Astronomico. Con il calare del buio si potranno degustare alcuni prodotti tipici del territorio, bere un calice di vino (con o senza bollicine) e osservare la volta celeste con il fenomeno speciale delle "Stelle Cadenti". Il costo della passeggiata conoscitiva, delle visite e delle osservazioni, comprensivo di un calice di vino è €10 per adulto, gratis per i bambini. Opzione aggiuntiva (solo su prenotazione), con € 6 a persona, è la degustazione su Monte Ottavio di prodotti tipici locali.



