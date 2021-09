Cronaca 231

Notte di fuoco a Gela, in fiamme tre auto: presa di mira una commerciante di 28 anni

Il rogo si è verificato in via Ruggero Settimo. Le fiamme sono state appiccate ad una Smart e poi si sono propagate ad altre due auto

Redazione

09 Settembre 2021 11:09

Tornano a Gela gli attentati incendiari. In fiamme tre auto. Il rogo si è verificato questa notte intorno alle 3.30 in via Ruggero Settimo, a due passi da via Venezia. L’incendio sarebbe stato appiccato ad una Smart di proprietà di una commerciante ventottenne. Le fiamme ben presto, si sono propagate ad altre due auto che erano parcheggiate vicino alla Smart: una Jeep Renegade e una Citroen C5 Cross. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del locale distaccamento. I danni sono in corso di quantificazione. Indagano i carabinieri del reparto territoriale di Gela. (Foto archivio)



