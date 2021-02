Cronaca 134

Notte di fuoco a Gela, in fiamme cinque mezzi di un'azienda di autotrasporti e una macchina

Riprendono gli attentati incendiari. I mezzi pesanti appartengono ad un'azienda situata sulla Gela-Catania

Redazione

14 Febbraio 2021 12:19

Ancora una notte di fuoco a Gela. In fiamme cinque mezzi appartenenti ad un’azienda di autotrasporti situata sulla Ss 117 bis Gela - Catania e una macchina che era parcheggiata in via Marsala. Gli incendi, sulla cui natura dolosa i carabinieri sembrano non avere dubbi, si sono verificati poco dopo la mezzanotte. Prima è stata incendiata la macchina, una Fiat Punto di proprietà di un pensionato, e successivamente i mezzi pesanti che erano nel parcheggio dell’azienda di autotrasporti. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento. E' intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri del Reparto Territoriale di Gela che sta indagando su entrambi gli episodi. Un vero e proprio inferno di fuoco quello che si è presentato agli occhi dei vigili del fuoco. Appena tre giorni fa, un altro incendio, aveva distrutto nel quartiere San Giacomo, in via Amedola, altre tre macchine.



Ancora una notte di fuoco a Gela. In fiamme cinque mezzi appartenenti ad un’azienda di autotrasporti situata sulla Ss 117 bis Gela - Catania e una macchina che era parcheggiata in via Marsala. Gli incendi, sulla cui natura dolosa i carabinieri sembrano non avere dubbi, si sono verificati poco dopo la mezzanotte. Prima è stata incendiata la macchina, una Fiat Punto di proprietà di un pensionato, e successivamente i mezzi pesanti che erano nel parcheggio dell’azienda di autotrasporti. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento. E' intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri del Reparto Territoriale di Gela che sta indagando su entrambi gli episodi. Un vero e proprio inferno di fuoco quello che si è presentato agli occhi dei vigili del fuoco. Appena tre giorni fa, un altro incendio, aveva distrutto nel quartiere San Giacomo, in via Amedola, altre tre macchine.



News Successiva Gela, perde il controllo della moto: 43enne trasferito a Caltanissetta. L'incidente nei pressi del cimitero Farello

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare