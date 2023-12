Cronaca 137

Nonno perde la busta con il regalo del nipotino, un uomo la trova e la polizia gliela riconsegna

L'episodio si è registrato a Valenza in provincia di Alessandria, la ricostruzione delle telecamere della banca

Redazione

24 Dicembre 2023 18:59 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/nonno-perde-la-busta-con-il-regalo-del-nipotino-un-uomo-la-trova-e-la-polizia-gliela-riconsegna Copia Link Condividi Notizia

Aveva perso una busta con i soldi da regalare al nipote per Natale. Ma è stato "salvato" dal senso civico di un cittadino, proprio nei giorni di festa. A Valenza, in provincia di Alessandria, un uomo si è presentato al comando della polizia municipale consegnando una busta con 200 euro, e un biglietto con scritto "Tanti auguri da nonno G.", che aveva recuperato nelle vicinanze di un bancomat.

Gli agenti, guidati da Gian Luigi Talento, dopo avere contattato la filiale dell'istituto bancario ed essersi serviti del sistema di videosorveglianza sono risaliti a "nonno Giuliano", che aveva prelevato il denaro con l'intenzione di farne un regalo per il nipote Riccardo. Il nonno e il cittadino si sono poi incontrati nel comando dei vigili.



Aveva perso una busta con i soldi da regalare al nipote per Natale. Ma è stato "salvato" dal senso civico di un cittadino, proprio nei giorni di festa. A Valenza, in provincia di Alessandria, un uomo si è presentato al comando della polizia municipale consegnando una busta con 200 euro, e un biglietto con scritto "Tanti auguri da nonno G.", che aveva recuperato nelle vicinanze di un bancomat. Gli agenti, guidati da Gian Luigi Talento, dopo avere contattato la filiale dell'istituto bancario ed essersi serviti del sistema di videosorveglianza sono risaliti a "nonno Giuliano", che aveva prelevato il denaro con l'intenzione di farne un regalo per il nipote Riccardo. Il nonno e il cittadino si sono poi incontrati nel comando dei vigili.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare