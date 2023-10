Cronaca 387

Nonnina chiama la polizia perché si sente sola, gli agenti Luca e Salvatore vanno da lei e le cucinano gli spaghetti

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura partenopea sono arrivati in via Monte di Dio intorno all'ora di pranzo

Redazione

11 Ottobre 2023 15:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/nonnina-chiama-la-polizia-perch-si-sente-sola-gli-agenti-luca-e-salvatore-vanno-da-lei-e-le-cucinano-gli-spaghetti Copia Link Condividi Notizia

Quando sabato mattina è arrivata alla Polizia la telefonata di un'anziana, gli agenti non ci hanno pensato due volte a precipitarsi in via Monte di Dio. Una volta lì, sulla collina che sovrasta piazza del Plebiscito a Napoli, hanno trovato una donna in buona salute, ma decisamente bisognosa di compagnia. È stata proprio lei, una volta accolti in casa i poliziotti Salvatore e Luca, a spiegare di sentirsi molto sola.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura partenopea sono arrivati in via Monte di Dio intorno all'ora di pranzo. E così hanno colto l'occasione per trasformarsi in chef a domicilio per la nonnina. Hanno messo a bollire una pentola d'acqua e cucinato un buon piatto di spaghetti al pomodoro, regalando all'anziana un pranzo in compagnia e qualche momento di serenità. A immortalare il momento, una foto scattata dagli agenti Luca e Salvatore e poi pubblicata dai profili social della Questura di Napoli.



Quando sabato mattina è arrivata alla Polizia la telefonata di un'anziana, gli agenti non ci hanno pensato due volte a precipitarsi in via Monte di Dio. Una volta lì, sulla collina che sovrasta piazza del Plebiscito a Napoli, hanno trovato una donna in buona salute, ma decisamente bisognosa di compagnia. È stata proprio lei, una volta accolti in casa i poliziotti Salvatore e Luca, a spiegare di sentirsi molto sola. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura partenopea sono arrivati in via Monte di Dio intorno all'ora di pranzo. E così hanno colto l'occasione per trasformarsi in chef a domicilio per la nonnina. Hanno messo a bollire una pentola d'acqua e cucinato un buon piatto di spaghetti al pomodoro, regalando all'anziana un pranzo in compagnia e qualche momento di serenità. A immortalare il momento, una foto scattata dagli agenti Luca e Salvatore e poi pubblicata dai profili social della Questura di Napoli.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare