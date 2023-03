Cronaca 621

Non sopporta l'odore del fritto: 40 enne spacca tutto in cucina e picchia la madre anziana. Condannato a 2 anni e 1 mese

L'uomo si trova in una struttura penitenziaria di Pesaro ed ha già patteggiato per un altro episodio di violenza

Redazione

Non sopportava la puzza del fritto, perciò le minacce di morte e le botte alla madre. Ieri il patteggiamento. E’ il caso di un 40enne disoccupato, con problemi caratteriali e di dipendenze, finito a processo con l’accusa di lesioni e maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre. Il fatto che ha portato a istruire il processo, risale alla fine di aprile dell’anno scorso quando era bastato poco per far scattare i nervi del 40enne, convivente con la madre di 65 anni. La madre stava friggendo, ma lui non sopportava la puzza.

Quel fastidio lo aveva portato a lanciare a terra il piatto preparato dalla signora e a distruggere suppellettili e oggetti scaraventandoli contro il muro. Una furia contro tutto quello che gli capitava a tiro nell’abitazione. Poi le minacce di morte e infine i fatti e le mani. Aveva colpito la mamma a suon di schiaffi e spinte. Poi l’aveva presa per il collo e strappato gli occhiali da vista dal viso per poi spezzarli e distruggerli. Infine le urla e le bestemmie rivolte al muro a cui rivolgeva anche, mimandoli, calci e pugni.

Quell’aggressione gli è costata una denuncia per lesioni e maltrattamenti in famiglia. Comportamenti reiterati nel tempo che avrebbero reso la convivenza impossibile e costretto la madre a vivere in un clima di ansia non più tollerabile. L’ultimo episodio di un’escalation di violenze cominciate a gennaio del 2022. Il 40enne, difeso dall’avvocato Gaia Vergari, era stato allontanato da casa e la madre era finita in una struttura protetta. Oggi il 40enne si trova nella struttura penitenziaria di Pesaro e ha già patteggiato per un altro episodio di lesioni verso la madre a 14 mesi.

L’uomo ieri non è comparso davanti al giudice, ma l’avvocato in accordo con il pm ha proposto al giudice il patteggiamento a 2 anni e 1 mese. Pena confermata anche in virtù dell’aggravante della recidiva specifica infraquinquennale.



