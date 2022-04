Cronaca 426

Non si fermano all'alt, due giovani di Mussomeli arrestati dopo un inseguimento a Favara

Sono stati arrestati in flagranza di reato e su disposizione del sostituto procuratore sono finiti ai domiciliari

Redazione

Due giovani sono stati arrestati a Favara dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, i due non si sarebbero fermati all'alt imposto dai militari, in contrada San Benedetto.A bordo di una Fiat Punto avevano provato a scappare e a far perdere le loro tracce. Alla fine, dopo un lungo inseguimento con tanto di speronamento, i carabinieri sono riusciti bloccare l’utilitaria, il conducente e il passeggero. Due uomini che durante le fasi di identificazione hanno cercato di strattonare, nel tentativo di scappare, i militari. Sono stati però, entrambi, arrestati in flagranza di reato e su disposizione del sostituto procuratore di turno sono stati collocati ai domiciliari.

A finire nei guai sono stati un bracciante agricolo ventenne e uno studente diciannovenne, nato in Romania, entrambi residenti a Mussomeli. Ancora da chiarire perchè i due non si siano fermati all'alt. L’attività investigativa dei carabinieri della tenenza di Favara non si è però affatto fermata con l’arresto in flagranza di reato dei due. I militari dell’Arma stanno, infatti, ancora cercando di capire per quale motivo i due giovani (entrambi pregiudicati) si trovassero in contrada San Benedetto, zona certamente non centrale, durante le ore notturne.(Gds.it)



