"Non sarai mai sola", l'evento simbolo della cooperativa Etnos e del comitato pari opportunità Avvocati di Caltanissetta per l’8 marzo

Scopo dell’evento è sensibilizzare la società al fine di contrastare ed eliminare ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza sostanziale

Mercoledì, 8 marzo, si terrà un incontro simbolo ideato dal Comitato Pari Opportunità Avvocati di Caltanissetta, nell’ambito nella Giornata internazionale dei diritti della donna che ricorre ‒ l’8 marzo di ogni anno. Il Comitato Pari Opportunità donerà alle donne ospiti nella comunità un mazzo di mimose, accompagnato da un biglietto con scritto: “Non sarai mai sola”. «Si tratta di un piccolo gesto allo scopo di mostrare vicinanza alle donne vittime di violenza», afferma Salvatore Saia, presidente del Comitato Pari Opportunità Avvocati di Caltanissetta, «e, in particolare, per porre l’attenzione su un tema, purtroppo, ancora oggi di grande attualità».

Scopo dell’evento simbolo è sensibilizzare non soltanto l’avvocatura, attraverso la presenza del Comitato Pari Opportunità Avvocati Caltanissetta, ma la società in generale al fine di contrastare ed eliminare ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza sostanziale. A partecipare anche l’Associazione Galatea Onlus, presieduta da Valentina Matraxia: «Galatea, ancora una volta, desidera far sentire la propria presenza e il proprio sostegno a tutte le donne che si trovano in una casa rifugio e che hanno deciso, con coraggio, di dire “Basta” alla violenza».

Promuovere azioni concrete per contrastare la violenza di genere, cooperare e costruire fitte reti di collaborazioni, mostrare vicinanza ed essere al fianco delle donne vittime di violenza è spinta viva per cambiare, insieme, un sistema ancora legato ai pregiudizi e al retropensiero.



