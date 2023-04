Cronaca 390

"Non riesco a pagare i debiti": la casa "hard" di Cicciolina va all'asta

Da anni l'ex pornodiva lamenta di avere difficoltà economiche che l'hanno costretta a disfarsi di altri immobili di sua proprietà

Redazione

(di Novella Toloni, Il Giornale) Tempi duri per Ilona Staller. L'ex pornostar è in crisi economica e per saldare i debiti è stata costretta a mandare all'asta l'appartamento, nel quale ha vissuto per anni, set di alcune pellicole hard, che l'hanno resa famosa. Da anni Cicciolina, 71 anni e reduce dall'esperienza all'Isola dei famosi vissuta lo scorso anno, lamentava di avere difficoltà economiche, che l'avevano costretta a disfarsi di altri immobili di sua proprietà. Ma questa volta di mezzo c'è l'Agenzia delle Entrate ed è scattato il pignoramento.

A Il Messaggero, che ha ricostruito l'intera vicenda, Ilona Staller ha spiegato i motivi che l'hanno portata a indebitarsi. "Per due anni a causa della pandemia sono stata ferma e non ho potuto lavorare", ha raccontato l'ex pornostar, proseguendo: "Altrimenti avrei saldato il mio debito e lo avrei tenuto. Ma avevo troppe spese quindi ho deciso di mandarlo all'asta". Anni fa prima del Covid, in occasione di un'altra intervista, Cicciolina aveva rivelato di essere in difficoltà economiche a causa del pignoramento del vitalizio da parlamentare e delle ingenti spese legali sostenute per la causa di divorzio dall'ex marito Jeff Koons. Per questo, aveva scelto di mettere in vendita abiti, gioielli e quadri della sua collezione personale e alcune case.

Disfarsi di altri immobili di sua proprietà per pagare i debiti non è stato sufficiente e l'appartamento sulla Cassia le è stato pignorato. L'immobile - 130 metri quadrati al piano terra - sarà messo all'asta il prossimo luglio con prezzo di partenza fissato a 231mila euro. Si tratta della casa dove la Staller ha vissuto per anni, teatro di numerose scene di pellicole porno delle quali è stata protagonista. In mezzo alla vicenda c'è l'Agenzia delle Entrate, come ha raccontato Cicciolina al quotidiano: "La cosa incredibile è che io avevo già pagato una parte del debito anni fa e invece risulta come se non avessi pagato". In accordo con il commercialista, Ilona Staller sta trattando per raggiungere un accordo che le consenta di vedere ridotto il suo debito: "Con il commercialista stiamo cercando di risolvere e farmi togliere da quello che devo, fra condominio e Agenzia delle entrate, almeno la parte che ho già restituito". L'ex pornostar e parlamentare, ha poi rassicurato tutti sulle sue attuali condizioni. "Non vi preoccupate, non vivo per strada, ora abito in un attico", ha concluso Cicciolina.



© Riproduzione riservata

