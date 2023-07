Cronaca 605

Non lo vuole nel palazzo e lo prende a colpi di ascia, arrestato

L'aggressore dell'episodio registrato a Genova è un romeno di 54 anni che ha tentato di uccidere un connazionale

Redazione

Va a casa di un amico e il vicino di casa e suo conoscente lo colpisce con un'ascia perché non lo voleva nel palazzo. L'aggressore, un cittadino romeno di 54 anni, è stato arrestato per tentato omicidio mentre la vittima, un connazionale di 44 anni, è stato ricoverato all'ospedale San Martino. Ferita anche una seconda persona, in modo lieve, che ha cercato di separarli. E' successo ieri sera in via Malfante, nel quartiere San Fruttuoso a Genova. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle volanti che hanno fermato l'aggressore.

Secondo quanto ricostruito, la vittima e l'aggressore, che si conoscevano da poco, avevano avuto una prima lite a bordo dell'autobus. Il più anziano gli aveva detto di non volerlo nel suo palazzo ma la vittima era stata invitata da un amico a cena e per questo ha proseguito per la sua strada. Mentre stava salendo le scale, l'aggressore lo ha colpito a un braccio e al volto e poi è tornato a casa dove gli agenti lo hanno trovato e arrestato. (ANSA).



© Riproduzione riservata

