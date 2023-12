Cronaca 783

Non lo fanno entrare in discoteca e lui sfonda la porta con l'auto

L'uomo, al quale è stata ritirata la patente, è risultato positivo all'alcol test

Redazione

Non lo fanno entrare in discoteca perché ubriaco e lui sfonda la porta con l'auto. E' successo in un discoteca catanese dove è dovuta intervenire la polizia per fermare un 36enne ubriaco. In base ad una prima ricostruzione gli agenti hanno appreso che l'autore del fatto avrebbe avuto, in precedenza, un diverbio con un addetto alla sicurezza, che gli avrebbe negato l'accesso al locale e, dunque, in preda alla rabbia, salito a bordo dell'autovettura l'avrebbe lanciata, a velocità sostenuta, contro la porta d'ingresso danneggiandola. Il conducente dell'autovettura è stato sottoposto all'accertamento del tasso alcolemico risultando positivo e, quindi, gli è stata contestata la guida sotto l'influenza di alcool, con il conseguente ritiro della patente. (ANSA)



