Cronaca 6534

Non ha più notizie del fratello e lo raggiunge fino a Caltanissetta: era morto in casa

Arrivato da Riesi ha provato ad aprire la porta ma era chiusa a chiave dall'interno

Rita Cinardi

Intervento ieri sera in via Leonardo Da Vinci, nel quartiere San Luca, dove un uomo di 90 anni è stato trovato morto in casa. A chiedere i soccorsi è stato il fratello del novantenne. A Natale erano stati insieme, tanto che il 90enne da solo in auto lo aveva raggiunto fino a Riesi per trascorrere le feste in famiglia. Ma ieri il fratello ha capito che qualcosa non andava visto che da ore non gli rispondeva. Arrivato da Riesi ha provato ad aprire la porta ma era chiusa a chiave dall'interno. A quel punto l'uomo ha contattato il numero di emergenza e, in pochi minuti, sono arrivati vigili del fuoco, operatori del 118 e carabinieri. Quando i soccorritori sono entrati l'uomo era morto seduto sul divano. Il decesso, così come verificato dal medico di guardia, è avvenuto per cause naturali. L'uomo era morto dal giorno prima.



