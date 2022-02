Attualita 95

Noleggio a lungo termine: mercato in crescita secondo uno studio di Finrent.it

E' una soluzione sempre più apprezzata sia da privati che da aziende

Redazione

Il noleggio a lungo termine, a distanza di tempo è stata una soluzione sempre più apprezzata sia da privati che dalle aziende. A dimostrarlo sono stati degli studi effettuati ne gli anni passati, e analizzando il trend del momento si è appurata una crescita costante.

A tal proposito Finrent, tra le migliori aziende di noleggio a lungo termine in Italia, ha studiato i movimenti di mercato del 2021 e di questo inizio 2022. È emerso che ad avere una percentuale di immatricolazioni maggiore è stata sicuramente la formula di <abbr>NLT</abbr>, soprattutto in alcune regioni d'Italia.

Perché il noleggio a lungo termine è sempre più apprezzato

Nonostante il mercato delle automotive stia subendo (complessivamente) una decrescita, il noleggio a lungo termine sembrerebbe essere una luce di speranza per gli addetti del settore. Il motivo è legato alla comodità e al risparmio economico che un automobilista può notare se confrontato alle altre soluzioni (acquisto, leasing).

La formula NLT prevede il pagamento di un canone mensile, che viene detto “all inclusive”. Ciò significa che sottoscrivendo un contratto di questo tipo, oltre alla vettura, nel pacchetto si avranno i seguenti servizi:



· Assistenza stradale;

· Bollo auto;

· Assicurazione;

· Manutenzione ordinaria;

· Manutenzione straordinaria.



Gli stessi vantaggi possono essere usufruiti dalle aziende, che oltre a quanto scritto, hanno l’opportunità di semplificare la fatturazione e relativa contabilità aziendale. Questo perché, seppur una impresa sottoscrivesse un contratto di noleggio a lungo termine per una flotta di veicoli, avrebbe l’opportunità di fare fattura unica.

Vetture green in forte crescita

Auto elettriche ed ibride, potrebbero assicurarsi una buona fetta di mercato. Le concessionarie di autonoleggio danno l’opportunità di poter prendere a noleggio e per un lungo periodo, anche le vetture green, con poche emissioni e dunque con un netto abbattimento ambientale.

Se è pur vero che ci sono diversi miti da sfatare sulle ibride, la realtà dei fatti è che gli automobilisti hanno cominciato ad apprezzare la tipologia di guida di queste vetture, motivo per cui al crescere dell’interesse, vi è anche un incremento di immatricolazioni.

Stando all’analisi emersa da Quattroruote, il noleggio a lungo termine avrebbe chiuso l’anno 2021 positivamente. Si tratterebbe di un +17,98%, che salirebbe a +20,28% considerando anche la richiesta per i veicoli più leggeri.

I brand più noti e che hanno registrato una maggiore richiesta sono Fiat, Audi, Volkswagen e Peugeot. A seguire vi sono le ibride plug-in che hanno totalizzato il 9,6%, mentre le vetture elettriche con il 7,8%. Sarebbe sufficiente collegarsi a Google Trends per notare un maggior interesse per il mercato NLT. Nel 2021 le ricerche online sono aumentate del 110%, mentre la ricerca sui motori di ricerca per locare una macchina elettrica a lungo termine, registra un incremento del 40%.

Il noleggio a lungo termine è conveniente per chiunque? La realtà

Il noleggio a lungo termine conviene soltanto ad un certo tipo di persone. Se per le aziende la convenienza è complessivamente di massa, per i privati la situazione è lievemente differente.



Essenzialmente il NLT potrebbe tornare utile a:

· Coloro che desiderano cambiare spesso vettura;

· Chi non possiede grossi budget per comprare e mantenere un’automobile;

· Chi non ha voglia e né tempo di pensare agli iter burocratici, ricordandosi esclusivamente del canone mensile;

· Gli utilizzatori assidui di automobili (anche per andare al lavoro giornalmente);

· Chi vuol sfruttare vetture nuove e garantite, senza aver paura di circolare con un mezzo usato ed usurato.

Un altro vantaggio che spesso non viene considerato come dovrebbe, è la possibilità di poter cambiare vetture alla scadenza contrattuale, o semplicemente non rinnovarne uno nuovo. Questo eviterà una perdita di soldi non indifferente, dato che una macchina usata da vendere verrebbe svalutata.

Al contrario del leasing però, l’automobilista a fine noleggio non può riscattare il veicolo. Se fosse realmente compiaciuto della sua precedente scelta, potrebbe proporre un rinnovo contrattuale alle medesime condizioni.

Chiaramente il costo del pacchetto NLT dipende da vari fattori. Dal modello d’automobile, dal numero di chilometri inclusi, dai prezzi imposti dalla compagnia di autonoleggio e soprattutto, se si sceglie l’opzione “con o senza anticipo”.

Il trend del noleggio a lungo termine è assodato, ciò significa che per il 2022 è prevista una rosea crescita. Una previsione importante dato che la pandemia ha contribuito negativamente, ad una decrescita complessiva di immatricolazioni d’auto (soprattutto nel nostro Bel Paese).



