Attualita 226

"Noi rispettiamo Gela...e tu?", studenti realizzano video per affermare la cultura della legalità

L'iniziativa è stata promossa dall'associazione antiracket, dalla Polizia e dall'Ufficio scolastico regionale

Redazione

07 Giugno 2022 20:54 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/noi-rispettiamo-gelae-tu-studenti-realizzano-video-per-affermare-la-cultura-della-legalita Copia Link Condividi Notizia

Il Sindaco Lucio Greco e il questore Emanuele ricifari hanno preso parte questa mattina al Teatro Eschilo alla cerimonia di chiusura del concorso artistico “Noi rispettiamo Gela...e tu?”, promosso dalla locale associazione antiracket, in collaborazione con la Polizia di Stato e l'Ufficio scolastico regionale, e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Il concorso è stato patrocinato e sostenuto dal Comune di Gela, e grazie ad esso gli alunni hanno avuto modo di confrontarsi e rapportarsi con tutti quei comportamenti e quelle linee di pensiero che non fanno bene alla città, al fine di promuovere, con i video realizzati, la cultura della legalità contro l'indifferenza.

Il Sindaco ha ringraziato i promotori dell’iniziativa, definita “lodevole e apprezzabile”, e le scuole che, con entusiasmo, hanno aderito e collaborato all’ottima riuscita di questo progetto formativo ed educativo la cui valenza culturale e sociale è indiscutibile. “Senza un dialogo proficuo, costante e costruttivo con le nuove generazioni – ha dichiarato - non possiamo guardare all’avvenire con ottimismo e non possiamo costruire la Gela di domani, fondata su valori improntati al vivere civile, al rispetto del territorio, delle regole e del prossimo, soprattutto delle fasce più deboli, alla tutela dell’ambiente, alla legalità e all’onestà. La nostra città ha bisogno di teste pensanti e di azioni mirate al bene comune, e i nostri studenti sono perfettamente consapevoli del fatto che la legalità sia la precondizione della crescita civile e del progresso. Questo è un esempio di buona scuola, perché i veri protagonisti sono i ragazzi ma dietro di loro ci sono gli insegnanti, i dirigenti, i genitori, tutte le agenzie educative necessarie a plasmare cittadini attivi capaci di lavorare per cambiare il volto di questa città. Ci sono state donate tante bellezze e tante ricchezze e dobbiamo impegnarci per difenderle, noi come Istituzioni e voi – ha concluso Greco rivolgendosi direttamente agli studenti - con il vostro entusiasmo e la vostra purezza d’intenti”. Infine, il Primo Cittadino si è congratulato con i ragazzi per come hanno fatto propria l’idea del concorso, ricettivi e sensibili come sempre, e ha augurato loro il meglio per il proprio cammino scolastico e di vita.



Il Sindaco Lucio Greco e il questore Emanuele ricifari hanno preso parte questa mattina al Teatro Eschilo alla cerimonia di chiusura del concorso artistico "Noi rispettiamo Gela...e tu?", promosso dalla locale associazione antiracket, in collaborazione con la Polizia di Stato e l'Ufficio scolastico regionale, e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Il concorso è stato patrocinato e sostenuto dal Comune di Gela, e grazie ad esso gli alunni hanno avuto modo di confrontarsi e rapportarsi con tutti quei comportamenti e quelle linee di pensiero che non fanno bene alla città, al fine di promuovere, con i video realizzati, la cultura della legalità contro l'indifferenza. Il Sindaco ha ringraziato i promotori dell'iniziativa, definita "lodevole e apprezzabile", e le scuole che, con entusiasmo, hanno aderito e collaborato all'ottima riuscita di questo progetto formativo ed educativo la cui valenza culturale e sociale è indiscutibile. "Senza un dialogo proficuo, costante e costruttivo con le nuove generazioni - ha dichiarato - non possiamo guardare all'avvenire con ottimismo e non possiamo costruire la Gela di domani, fondata su valori improntati al vivere civile, al rispetto del territorio, delle regole e del prossimo, soprattutto delle fasce più deboli, alla tutela dell'ambiente, alla legalità e all'onestà. La nostra città ha bisogno di teste pensanti e di azioni mirate al bene comune, e i nostri studenti sono perfettamente consapevoli del fatto che la legalità sia la precondizione della crescita civile e del progresso. Questo è un esempio di buona scuola, perché i veri protagonisti sono i ragazzi ma dietro di loro ci sono gli insegnanti, i dirigenti, i genitori, tutte le agenzie educative necessarie a plasmare cittadini attivi capaci di lavorare per cambiare il volto di questa città. Ci sono state donate tante bellezze e tante ricchezze e dobbiamo impegnarci per difenderle, noi come Istituzioni e voi - ha concluso Greco rivolgendosi direttamente agli studenti - con il vostro entusiasmo e la vostra purezza d'intenti". Infine, il Primo Cittadino si è congratulato con i ragazzi per come hanno fatto propria l'idea del concorso, ricettivi e sensibili come sempre, e ha augurato loro il meglio per il proprio cammino scolastico e di vita.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare