"Noi con l'Italia" di Caltanissetta apre ad un confronto leale con i partiti del centrodestra

L'appuntamento politico è fissato per il prossimo 28 dicembre nella sede di via Francesco Crispi

Redazione

A Caltanissetta si inizia a pensare alle prossime amministrative. Dopo la vittoria bulgara di Renato Schifani alla guida della Regione Siciliana "Noi con l'Italia" ha convocato un tavolo con tutte le forze politiche di centrodestra che hanno sostenuto l'attuale presidente. Il partito “Noi con l’Italia” con l'incontro di coalizione previsto il 28 dicembre presso la sede di via Francesco Crispi intende farsi promotore di un momento di confronto alla luce dei prossimi appuntamenti politici, non in ultimo le elezioni amministrative della città di Caltanissetta del 2024.

"L’obiettivo principale - spiegano il coordinatore cittadino Salvatore Saia ed il vicecoordinatore provinciale Alfredo Fiaccabrino - è, recependo le istanze e il pensiero delle varie forze politiche, individuare le priorità della città di Caltanissetta per stimolarne l’azione amministrativa, anche alla luce del momento storico che stiamo vivendo, nella speranza di poter portare avanti dei progetti comuni a beneficio della cittadinanza".



