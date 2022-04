No vax, in Sicilia per gli over 50 scattano le prime multe e anche i ricorsi

No vax, in Sicilia per gli over 50 scattano le prime multe e anche i ricorsi

Le multe sono indirizzate agli over 50 che non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale

Archiviato l’effetto weekend, dopo il consueto crollo di tamponi e contagi registrati tra sabato e domenica, torna a schizzare verso l’alto, superando quota cinquemila casi, il bilancio delle nuove infezioni da SarsCov2 diagnosticate nell’Isola, ma in compenso calano, e non di poco, i posti letto ospedalieri occupati dai pazienti positivi al virus, mentre sul fronte vaccini arrivano in Sicilia le prime multe indirizzate agli over 50 che non hanno adempiuto all’obbligo di inoculazione del siero anti-Covid, previsto per legge fino al prossimo 15 giugno. Andrea D'Orazio, Gds.it)



