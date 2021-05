"No a troppi gatti in casa se pericolosi per i vicini": il Tar dà ragione a un condominio di Catania

"No a troppi gatti in casa se pericolosi per i vicini": il Tar dà ragione a un condominio di Catania

I condomini avevano presentato un esposto al Comune per chiedere di verificare il corretto rispetto delle norme

Redazione

12 Maggio 2021 13:17

Non si possono tenere troppi gatti in casa se rappresentano un pericolo per i vicini. Lo ha sancito il Tar Sicilia, sede di Catania (sentenza 1299 del 23 aprile 2021) che ha confermato l’ordinanza «contingibile e urgente» del sindaco di Catania disposta per motivi d’igiene perchè la colonia felina, presso una signora che se ne prendeva cura, era fonte di pericolo. I condòmini, scrive il Sole 24 Ore, avevano presentato un esposto al Comune per chiedere di verificare il corretto rispetto delle norme a tutela dell’igiene e della sanità pubblica.

A questo esposto seguiva l’ordine del sindaco di allontanare subito dall’appartamento i gatti «attualmente detenuti in condizioni di degenza», di spostarli in un cortiletto privato con «idonea recinzione atta a impedire lo sconfinamento» e di «provvedere, giornalmente, al nutrimento e all’accudimento» nel rispetto delle norme igienico sanitarie.



