Eventi 92

Concorso lirico mondiale, il nisseno Davide Ferrigno parteciperà alla finale

La finale del concorso, dedicato al grande tenore Enrico Caruso, si terrà al San Carlo di Napoli

Redazione

29 Settembre 2021 16:32

Anche un nisseno, Davide Ferrigno, 29 anni, ha preso parte ad un concorso lirico a livello mondiale dedicato al grande tenore del passato Enrico Caruso. Un concorso al quale hanno partecipato 730 artisti provenienti da tutte le parti del mondo (Stati Uniti,Germania,Spagna ,Francia ,Polonia,Russia ,korea, Giappone ,Cina,Inghilterra ecc). Davide dopo aver superato le fasi eliminatorie ,poi le semifinali, che si sono svolte a Catania lo scorso 26 settembre, adesso è stato ammesso alla finale che si terrà al teatro San Carlo di Napoli. I giudici della finale saranno i più grandi direttori artistici dei migliori teatri del mondo (Metropolitan di New York, la scala di Milano, Staatsoper di Berlino ecc ecc).

Davide è un tenore, studia canto lirico da diversi anni con il Maestro Marcello Iozzia a Palermo. Nel 2019 ha debuttato nell’opera Turandot al Teatro sociale di Rovigo ed al teatro comunale di Ferrara . Sempre nel 2019 ha partecipato ad una tournée in Tunisia e poi in un altro ruolo al teatro comunale di Foggia. Poi tutto si bloccò a causa del covid ma io ha approfittato di questo periodo per continuare a studiare ed a perfezionarsi.



Anche un nisseno, Davide Ferrigno, 29 anni, ha preso parte ad un concorso lirico a livello mondiale dedicato al grande tenore del passato Enrico Caruso. Un concorso al quale hanno partecipato 730 artisti provenienti da tutte le parti del mondo (Stati Uniti,Germania,Spagna ,Francia ,Polonia,Russia ,korea, Giappone ,Cina,Inghilterra ecc). Davide dopo aver superato le fasi eliminatorie ,poi le semifinali, che si sono svolte a Catania lo scorso 26 settembre, adesso è stato ammesso alla finale che si terrà al teatro San Carlo di Napoli. I giudici della finale saranno i più grandi direttori artistici dei migliori teatri del mondo (Metropolitan di New York, la scala di Milano, Staatsoper di Berlino ecc ecc). Davide è un tenore, studia canto lirico da diversi anni con il Maestro Marcello Iozzia a Palermo. Nel 2019 ha debuttato nell'opera Turandot al Teatro sociale di Rovigo ed al teatro comunale di Ferrara . Sempre nel 2019 ha partecipato ad una tournée in Tunisia e poi in un altro ruolo al teatro comunale di Foggia. Poi tutto si bloccò a causa del covid ma io ha approfittato di questo periodo per continuare a studiare ed a perfezionarsi.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare