"Nisseni per scelta": il video della Dem Group dedicato a Caltanissetta e ai suoi cittadini

Venti attività commerciali e volti più o meno noti della città, come quello del cardiologo Calogero Geraci, qui insieme alla figlia, in un video che la racconta

Redazione

27 Dicembre 2022 18:08

"Nisseni per scelta". E' questo il titolo del video ideato dalla Dem Group e realizzato da Luca Milazzo Films come tributo a Caltanissetta e soprattutto ai clienti dell'azienda multiservizi. "Caltanissetta - scrivono dalla Dem Group - è una città che lavora con lealtà ed umiltà ogni giorno, una città che amiamo e in cui abbiamo stabilito i nostri valori e le nostre famiglie. Abbiamo potuto includere solo 20 dei nostri numerosi clienti, quelli che hanno aderito all'iniziativa lanciata sui social all'inizio di dicembre. Faremo altre edizioni in futuro (se vi piace), quindi chi non ha avuto la possibilità di partecipare potrà farlo con vero piacere in seguito. Se questo video vi è piaciuto, ci farebbe piacere che lo condivideste sui vostri canali social e su WhatsApp, per mostrare, in un momento magico come il Natale, la nostra amata città e alcuni dei suoi cittadini che lavorano per essa. Buona visione e, soprattutto, buon Natale e buon anno a tutti voi e ai vostri familiari. Un ringraziamento speciale va a chi ha reso possibile tutto questo, grazie Luca Milazzo Films"



