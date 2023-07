Attualita 352

Nisseni in vacanza: i più giovani scelgono Creta, tante le famiglie che partiranno in crociera

Le coppie e gli adulti dai 40 in su scelgono tour delle capitali europee e in particolare la Spagna, la Francia e il classico tour di Vienna, Budapest e Praga

Rita Cinardi

Anche quest'anno i nisseni continuano a viaggiare. Le mete scelte per trascorrere le vacanze estive sono tante e diverse a seconda dell'età. A parlarci delle mete più ambite dei nisseni Valerio Lombardo, titolare della Valerio Viaggi di viale Trieste, 128 a Caltanissetta. "I giovani scelgono soprattutto le isole greche - spiega - in testa c'è Creta (nella foto una delle spiagge più belle dell'isola), perché ha le tariffe migliori, offre divertimento e anche diversi siti da visitare. Seguono Zante, Santorini Mikonos e Rodi. Tra le mete scelte c'è anche Sharm el Sheik, che continua a riscuotere successo". Il discorso cambia se a scegliere le vacanze sono le famiglie. "Quest'anno - dice il titolare dell'agenzia - tantissime famiglie stanno scegliendo le crociere sul Mediteranneo. Dalla Sicilia sono state attivate 6 partenze alla settimana, quattro per la parte occidentale, che comprende Francia e Spagna, e due verso le isole greche. Le coppie e gli adulti dai 40 in su scelgono tour delle capitali europee e in particolare la Spagna, la Francia e il classico tour di Vienna, Budapest e Praga. Per quanto riguarda i viaggi di nozze vanno per la maggiore Stati Uniti, Giappone, Thailandia, Indonesia e Sud Africa". Per chi resta in Italia invece la Sardegna è al top. "Per la Sardegna - spiega Valerio Lombardo - c'è una maggiore offerta di voli che partono da Palermo e Catania, con voli diretti verso Cagliari, Olbia e Alghero. Al secondo posto segue la Puglia. Le città d’arte italiane invece sono meno scelte rispetto a quelle stere perché più costose".



