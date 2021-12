Cronaca 402

Nisseni generosi regalano giocattoli ai bimbi meno fortunati della città: alla consegna presente anche il questore Ricifari

Sono previste ancora due giornate all'insegna dell'accoglienza e del dono: il 27 e il 30 dicembre dalle 17 alle 20

Redazione

La Cooperativa Sociale Etnos, insieme a Croce Rossa Italiana Comitato Caltanissetta, Acli Caltanissetta, CNA Caltanissetta, Istituto Testasecca, Libero Consorzio Comunale Caltanissetta, SAI – Sistema Accoglienza Integrazione, hanno donato 120 pasti ad altrettanti nisseni in gravi difficoltà economiche. I pasti sono stati consumati ieri nel corso dell'evento "E' Natal per tutti - cibo, doni e musica" durante la quale sono stati consegnati anche una settantina di regali ai bimbi meno fortunati della città e donati generosamente dai tanti nisseni che hanno voluto partecipare all'iniziativa. Presente alla consegna dei regali anche il questore Emanuele Ricifari e il direttore della Cna Caltanissetta Pasquale Gallina. Sono previste ancora due giornate all'insegna dell'accoglienza e del dono: il 27 e il 30 dicembre dalle 17 alle 20. Sarà possibile acquistare e donare ancora giocattoli e regali.

L’accoglienza avverrà presso il Fantaboschio, bosco situato all’interno della scuola Un Nido di Coccole di viale della Regione 1, dove Babbo Natale attenderà i più piccoli per donare loro i regali. La distribuzione dei pasti avverrà nel parcheggio sottostante, realizzata mediante precedente prenotazione. “È Natale per tutti – cibo, doni e musica” è un progetto che si inserisce all’interno del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta nell’ambito di SAI Siproimi – Sistema Accoglienza Integrazione, un sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranirei non accompagnati. Inoltre, l’evento rappresenta un assaggio di Open Food, progetto nato in casa Etnos con l’obiettivo di ridurre lo spreco alimentare, attraverso il riuso e il recupero di beni alimentari da destinare a persone in condizioni di disagio

-Sede Cooperativa Etnos, via Aci, 18B

-Equo Food, via Michele Amari, 13

-Sede Croce Rossa Comitato Caltanissetta, Istituto Testasecca, viale della Regione, 1. È necessaria la prenotazione obbligatoria contattando il numero 0934 591313 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, oppure contattando mediante WhatsApp allo stesso numero.



